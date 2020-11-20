Hazine alacakları 19,2 milyar lira
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim sonu itibarıyla hazine alacaklarının 19,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.
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Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 19,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,4 milyar lira tahsil edildi.