Hazine, altına dayalı sukuk ihraç etti
Hazine, 18 Haziran 2021 itfalı 8.01 ton karşılığı altına dayalı sukuk ihraç etti.
Hazine kurumsal yatırımcılara yönelik 18 Haziran 2021 itfalı 8.01 ton karşılığı altına dayalı sukuk ihraç ettiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TRD180621T15 ISIN kodlu 6 ayda bir %1 kira ödemeli 8.01 ton (995/1000 saflıkta) altın karşılığı Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir" denildi.
Hazine açıklamasında söz konusu ihraçla birlikte 2019 yılında toplam 34.187 ton altın karşılığı borçlanma senedi ihraç edildiği de belirtildi.