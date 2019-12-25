Hazine, ‘bankaları rahatlatacak’ şirkete yüzde 5 ortak oldu

25 Aralık 2019

İSTANBUL - Bankaların bilançolarındaki kredi yükünün azaltılması ve düşük gelir gruplarının konut finansmanına destek olunmasını amaçlayan Hazine, kredilerin menkul kıymetleştirilmesi yolu ile daha uzun vadede daha düşük faizli sürdürülebilir finansman sağlayacak Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketi'ne yüzde 5 ortak olacak.

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Hazine kurulacak olan şirkete 500,000 lira kuruluş sermayesi aktaracak. Hazineye ait hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

İpotek finansman şirketleri kredilerin, özel iş tanımına sahip şirketler tarafından menkul kıymetleştirme yöntemi ile bankalar için yeni kaynağa dönüştürülmelerini ve bu alanda kredi kurumları ve yatırım bankaları arasında bir köprü görmeyi amaçlıyor.

Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak, "İpotek finansman kuruluşunun kamu ortaklı bir yapıda kurulması bu kuruluşun kısa bir süre içerisinde uzun vadeli ve düşük faizli borçlanmaları sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesi ve yüksek kredi notuna sahip bir finans kuruluşu olabilmesinde büyük avantajlar sağlayacağını düşünmekteyiz" dedi ve şöyle devam etti: "Benzer dünya örneklerini incelediğimizde bu modelin birçok ülkede uygulanıp başarılı olmuş olması beklentilerimizi önemli ölçüde teyit etmektedir... Sistem içerisinde olması gereken bir kurumun yokluğu birçok finansal çözümün de yokluğuna ve sistemin verimsiz olmasına neden olmakta Bakanlık eksik kalan gerek finansal kurumların gerekse finansal araçların sistemde yer alması için etkin bir çaba sergilemektedir."

Öte yandan menkul kıymetleştirme yöntemiyle banka bilançolarının kredi yükünün azaltılması ise sistemin bir diğer önemli sonucu olarak ön plana çıkıyor.

Sistemin kullanımında varlığa dayalı ihraçlar genel olarak daha ön planda ancak bunun dışında da farklı bankaların kredilerinin bir araya getirilerek mankulkıymetleştirilmesi, bira raya getirilmemiş kredilere göre daha fazla yatırımcı anlamına da gelebiliyor.