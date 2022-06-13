Hazine, bono ihalesinde 1,5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ihalesinde 641,0 milyon TL net satış gerçekleştirdi. İhale öncesi yapılan 900,0 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 541,0 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay (252 gün) vadeli bono ihalesi düzenledi.

İhalede satışların nominal tutarı 746,0 milyon TL olurken, 1 milyar 46,0 milyon TL nominal teklif geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 23,92, ortalama yüzde 24,51, en yüksek yüzde 24,51 oldu. Basit faiz ortalama yüzde 23,67 seviyesinde belirlendi.

Yeniden ihraç edilen bononun fiyatı minimum 85.735 TL, ortalama 85.921 TL oldu.

Bono ihalesinde satılan kağıtlar 15 Haziran 2022 Çarşamba günü ihraç edilirken, itfası 22 Şubat 2023 tarihinde olacak.