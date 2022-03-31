Hazine: Brüt borç stoku 441,1 milyar dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 3.026,5 milyar TL olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 42 oldu. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 1.474,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 20,5 oldu.

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 441,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 54,9 oldu. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 221 milyar ABD Doları olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 27,5 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 14,7 milyar ABD doları oldu.