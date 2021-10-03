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Hazine, bugün devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü, 2 yıl vadeli devlet tahvili ihracına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

5 Ekim 2021, Salı günü ise 2 ihale düzenlenecek.

İlk ihalede 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.