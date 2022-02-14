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Hazine, bugün iki ihale birden gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ihale birden gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlıının duyurusuna göre, 2 yıl (581 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ile 3 yıl (1.218 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden satışa sunulacak.

20 Eylül 2023 itfalı sabit kuponlu tahvil altı ayda bir yüzde 8,60 kupon ödemeli olacak.

18 Haziran 2025 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvil ise 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli olarak satışa sunulacak.

İki tahvilin de valörü 16 Şubat Çarşamba olarak belirlendi.