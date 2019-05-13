Hazine, bugün iki ihale düzenleyecek

13 Mayıs 2019

Hazine, Mayıs ayı yoğun iç borçlanma programını bugün ve yarın düzenleyeceği dört ihale tamamlayacak. Mayıs ayında toplam 19.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.9 milyar TL'si

piyasadan toplam 18.8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Hazine'nin bugün 12 aylık kuponsuz tahvili ilk kez, beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

Bankacılar yoğun ihale programında yabancı ilgisi olup olmayacağının yakından izleneceğini belirtiyorlar.