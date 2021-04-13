Hazine, bugünkü alım geri alım ve satış ihalesinde net 3,6 milyar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesinde yakın vadeli tahvilde nominal 2 milyar 83,6, milyon TL geri alım yaparken, yerine uzun vadeli 5 milyar 682,3 milyon TL değerinde tahvil verdi.



Hazine, 21 Temmuz 2021 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilde geri alım yaparken, 7 Temmuz 2027 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvil sattı.



6 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvile satışların nominal tutarı 3 milyar 386,3 milyon TL oldu. İhaleye 5 milyar 47,3 milyar TL teklif gelirken, reel basit faiz yüzde 2,86, bileşik yüzde 2,88 seviyesinde geldi. Tahvilde en düşük fiyat 166.683 TL, ortalama fiyat 167.802 TL olarak belirlendi.