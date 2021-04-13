Hazine, bugünkü alım geri alım ve satış ihalesinde net 3,6 milyar borçlandı
Hazine nominal 2,08 milyar TL yakın vadeli tahvil geri alırken, uzun vadeli net 5,68 milyar TL tahvil sattı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, değişim ihalesinde yakın vadeli tahvilde nominal 2 milyar 83,6, milyon TL geri alım yaparken, yerine uzun vadeli 5 milyar 682,3 milyon TL değerinde tahvil verdi.
Hazine, 21 Temmuz 2021 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvilde geri alım yaparken, 7 Temmuz 2027 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvil sattı.
6 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvile satışların nominal tutarı 3 milyar 386,3 milyon TL oldu. İhaleye 5 milyar 47,3 milyar TL teklif gelirken, reel basit faiz yüzde 2,86, bileşik yüzde 2,88 seviyesinde geldi. Tahvilde en düşük fiyat 166.683 TL, ortalama fiyat 167.802 TL olarak belirlendi.