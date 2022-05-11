Hazine destekli kefalet sisteminde düzenleme

Hüseyin GÖKÇE

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapılarak, kefalet limitleri yeniden belirlendi.



Mart ayında yapılan değişiklikle KOBİ kapsamına girerek kredi limiti daralan işletmelere, 31 Aralık 2023 tarihine kadar KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanma hakkı getirildi. Böylece bu şirketler 31 Aralık 2023’e kadar 100 milyon lira yerine 350 milyon liralık kefalet limitinden yararlanabilecek.



Tur operatörü olarak faaliyet gösteren işletmelere de yeni kefalet limiti imkânı sağlandı. Buna göre sözkonusu şirketlerin mevcut kredi bakiyeleri, 31 Aralık 2022 tarihine kadar kefalet limiti hesabında dikkate alınmayacak.



Kararın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının (ğ) bendinde yapılan değişiklikle, KOBİ’lerin azami kredi limiti 35 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltilirken, KOBİ dışındaki işletmelerin azami kredi limiti 250 milyon liradan 350 milyon liraya çıkarıldı.



Merkez Bankası kaynaklarından kullandırılan reeskont kredilerinde asgari 6 ay şartı ise kaldırıldı.