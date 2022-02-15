Hazine dolar cinsi sukuk ihracı için yetki verdi

Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC ve Kuwait Finance House'a yetki verildi.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyordu.

Hazine uluslararası piyasalardaki bundan önceki son ihracını kur krizi öncesi Eylül ayında yapmıştı. Eylül'de 2028 ve 2033 vadeli borçlanmalarda nihai getiriler sırasıyla %5.7 ve %6.5 olmuştu.

Refinitiv verilerine göre Hazine'nin 21 Şubat'ta itfa edeceği 2 milyar dolar tutarında eurobondu ve 25 Şubat'ta itfa edeceği 1.1 milyar dolar tutarında yurtiçi tahvili bulunuyor.