Hazine, dolar cinsi tahvil ihraç miktarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yetkilendirilen yabancı banka aracılığla gerçekleştirilen 2031 vadeli tahvil ihracında ulaşılan rakamın 2,25 milyar dolar olduğınu açıkladı. Elde edilen tahvil ihraç gelirinin 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplara gireceği belirtildi. Tahvilin yatırımcısına sağlayacağı kupon getirisi ise yüzde 6 olarak duyuruldu



Hazine'den yapılana açıklamada ayrıntılar şu şekilde aktarıldı:



"2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Kasım 2020 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 2 Aralık 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir. Tahvilin kupon oranı yüzde 5,95, yatırımcıya getirisi yüzde 6 olmuştur.



Tahvile toplamda 200’e yakın yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 19’u ABD, yüzde 17’si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15’i Türkiye ve yüzde 9’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 8,75 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."