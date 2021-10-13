Hazine: Döviz bürosunda kimlik tespiti piyasaya müdahale değil

ANKARA (DÜNYA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarıyla ilgili tebliğde kimlik tespitine ilişkin yapılan düzenlemeye yönelik haberlere ilişkin bir açıklama yaparak, düzenlemenin piyasaya müdahale anlamına gelmediği bildirildi.

Açıklamada, 3 bin dolar ve üzeri işlemlerin zaten vergi mevzuatı kapsamında kimlik tespitine tabi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tebliğdeki değişikliğe kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmamakla birlikte MASAK mevzuatı kapsamında 75 bin lira, vergi mevzuatı uyarınca ise 3 bin doları aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Yapılan değişiklikle, alt sınır olmaksızın döviz işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu kılındığına dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yen­ uygulamanın sektördek­i kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyi­ni­n artırılması ­ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hi­çbi­r amacı yoktur” ifadeleri kullanıldı. Son bölümde ise yapılan değişikliğin döviz piyasalarına müdahaleye ilişkin herhangi bir unsur içermediği vurgulandı.