Hazine euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

12 Mart 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 13 Mart valörlü, 12 Mart 2021 itfa tarihli olarak yapıldı.

Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 1 milyar 5 milyon 500 bin euro tutarında devlet tahvili ve 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 255 milyon 710 bin euro tutarında kira sertifikası ihraç edildi.