Hazine, eylülde 7 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül-Kasım döneminde toplam 107,4 milyar lira iç borçlanma hedefliyor. Bu arada daha önce eylül için açıklanan 45 milyar TL'lik iç borçlanma hedefinin 40 milyar TL'ye, ekim için açıklanan 53,4 milyar TL'lik iç borçlanma hedefinin 47,4 milyar TL'ye çekildi görüldü. Hazine, kasım ayında ayında 11,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar lira iç borçlanma planlıyor.

Eylülde 7 tahvil ihalesi, bir kira sertifikası satışı var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül'de 7 tahvil ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasını doğrudan satacak. Hazine, 6 Eylül Pazartesi günü 6 Aralık 2023 itfalı, 2 yıl (819 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli tahvili ilk kez ihraç edecek. Hazine ayrıca, 7 Eylül Salı günü 2 Eylül 2026 itfalı, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvili ilk kez, 28 Mayıs 2031 itfalı, 10 yıl (3.549 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

Hazine 20 Eylül tarihinde iki tahvil için ihraca çıkacak. 20 Eylül 2023 itfalı, 2 yıl (728 Gün) vadeli tahvil ilk kez piyasaya sunulacak. Aynı gün 14 Ocak 2026 itfalı, 4 yıl (1.575 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil yeniden satışa çıkarılacak.

Hazine, 21 Eylül tarihinde bir bono, bir tahvil için ihale yaparken, bir kira sertifikasını da doğrudan satacak. 15 Haziran 2022 itfalı, 9 ay (266 Gün) vadeli, hazine bonusu yeniden ihraç edilecek. Hazine 13 Eylül 2028 itfalı, 7 yıl (2.548 Gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ilk kez ihraç edilecek. Hazine, 16 Eylül 2026 itfalı, 5 yıl (1.820 Gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli,tahvili de doğrudan satacak.

3 aylık programa göre, ekimde 8 ihale düzenlenecek, 1 kira sertifikası doğrudan satılacak. Hazine, kasımda ise 7 ihale düzenlemeyi planlanıyor.