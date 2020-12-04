Hazine, gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta 3 tahvil ihalesi ve bir de kira sertifikası ihracına hazırlanıyor. Hazine, 7 Aralık Pazartesi günü 2 yıl (700 Gün) vadeli, 9 Kasım 2022 itfalı ve 5 yıl (1.757 Gün) vadeli, 1 Ekim 2025 itfalı sabit kuponlu tahvilleri yeniden piyasaya sunacak.



Hazine yılın son tahvil ihracını geçen ay çıktığı 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ile yapacak. 8 Aralık Çarşamba günü 13 Ekim 2030 itfalı, 3 bin 626 gün vadeli tahvil yeniden ihraç edilecek.



İki günde düzenlenecek ve tümü 6 ayda bir kupon ödemeli olan 3 tahvilin de valörü 9 Aralık Çarşamba olacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığının Aralık ayında 12 milyar 451 milyon TL piyasaya ve 260 milyon TL kamuya olmak üzere 12 milyar 711 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.