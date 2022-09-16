Hazine, gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

Hazine'nin 3 aylık programına göre, 12 Ağustos Pazartesi günü 5 yıl (1.820 gün) vadeli 15 Eylül 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ilk kez ihraç edilecek.

Aynı gün 6 yıl yıl (2.184 gün) vadeli, 13 Eylül 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

13 Eylül Salı günü de iki ihale birden düzenlenecek. 13 ay vadeli, 11 Ekim 2023 itfalı, kuponsuz devlet tahvili ilk kez satışa çıkarılacak. 10 yıl (3.605 gün) vadeli, 4 Ağustos 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ise yeniden ihraç edilecek.

Hazine'nin gelecek hafta 9 milyar 122 milyon TL piyasaya, 2 milayr 892 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 12 milyar 14 milyon TL iç borç ödemesi bulunuyor.

Hazine'nin dış borç projeksiyonunda Eylül ayının tamamı için ödenecek tutar 3 milyar 267 milyon dolar olarak belirtiliyor.