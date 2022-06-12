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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3528 gün ) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.