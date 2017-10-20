Hazine haftaya 6 ihale düzenleyecek

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Ekim'de üç ihale düzenlenecek.

İlk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, aynı günkü diğer ihalelerde; 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahviliyle 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

24 Ekim'deki 3 ihalede ise 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili; 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ile 10 yıl (3577 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.