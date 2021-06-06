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Hazine, haziran borçlanmasına başlıyor

Haziran ayının tamamında 31,6 milyar liralık ihale gerçekleştirecek olan Hazine, bu ayın ilk iki ihalesini yarın düzenliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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3 aylık iç borçlanma stratejisine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayında 31,6 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise ay içerisinde 6 ihale ve 3 doğrudan satış ile birlikte toplam 28 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesi planlanıyor. Haziran ayındaki iç borçlanmanın 18,2 milyar lirası piyasadan, 6,8 milyar lirası doğrudan satışlardan, 3 milyar lirası kamuya satışlardan karşılanacak.

Bu çerçevede ilk ihaleler yarın yapılacak.

İç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1575 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede de 10 yıl (3640 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

8 Haziran Salı günü ise 12 ay kuponsuz ve 6 yıl değişken faizli tahvil ihalesi ve 10y TÜFE'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışı olacak.

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