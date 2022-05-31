Hazine, haziranda 6 ihale ile 28 milyar lira borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç ayda toplam 104,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 91 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

Programa göre, haziran ayında toplam 19,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 28 milyar TL’lik iç borçlanma, temmuz ayında toplam 10,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL’lik iç borçlanma ve ağustos ayında toplam 74,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 43 milyar TL’lik iç borçlanma planlanıyor.

Haziranda 6 tahvil ihalesi var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayında 6 ihale düzenleyecek. 6 Haziran Pazartesi günü 2 yıl (679 gün) vadeli, 17 Nisan 2024 itfalı, 6 ayda bir ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edilecek.

7 Haziran Salı günü, 6 yıl (2.289 gün) vadeli, 13 Eylül 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ve 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 28 Nisan 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

Hazine, 13 Haziran Pazartesi günü 8 Ay (252 gün) vadeli, 22 Şubat 2023 itfalı, Hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.

14 Haziran Salı günü 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 9 Haziran 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sürülecek. Aynı gün 10 yıl (3.528 gün) vadeli, 11 Şubat 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine'nin 3 aylık programına göre, temmuz ayında 4 ihale, bir doğrudan satış, ağustos ayında 8 ihale, bir doğrudan satış planlanıyor.