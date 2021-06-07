Hazine, haziranın ilk ihalelerinde 8,7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlenen iki tahvil ihalesinde ROT dahil toplam 8 milyar 681 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesi yapılan ROT satışlarında toplam tutar 4 milyar 325 milyon TL oldu.

Dört yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde 2 milyar 874 milyon TL tutarında net satış yapılırken, 5 milyar 856 milyon TL nominal teklif geldi. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 19,38 olurken minimum 84.952 TL, ortalama 84.995 TL fiyat oluştu.

TÜFE'ye endeksli ihaleye 2 milyar 940 milyon TL teklif gelirken, net satış 1 milyar 481,9 milyon TL olarak açıklandı. İhalede reel bileşik faiz, ortalama yüzde 3,21 olarak belirlendi ve minimum fiyat 97.276 TL, ortalama fiyat 98.401 TL oldu.

Haziranda 31,6 milyar liralık borç servis edilecek

3 aylık iç borçlanma stratejisine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayında 31,6 milyar TL’lik iç borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise ay içerisinde 6 ihale ve 3 doğrudan satış ile birlikte toplam 28 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 18,2 milyar lirası piyasadan, 6,8 milyar lirası doğrudan satışlardan, 3 milyar lirası kamuya satışlardan karşılanacak.