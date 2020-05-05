Hazine iki günde 20 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı pazartesi ve dün düzenlediği ihalelerde toplam 19.83 milyar lira borçlandı. Hazine dünkü ihalelerde ROT dahil toplam 11.08 milyar TL, pazartesi günkü ihalelerde ise satış tutarı 8 milyar 834 milyon TL'ye ulaştı.
İSTANBUL/DÜNYA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 4 Mayıs 2022 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği bugün valörlü ihalede net 3 milyar 309 milyon lira satış yaptı. İhale öncesinde piyasa yapıcılarına 4 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 8 milyar 101.5 milyon TL oldu.
İkinci olarak ise 29 Ocak 2025 itfa tarihli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği bugün valörlü ihalede net 2 milyar 272.9 milyon TL'lik satış yapıldı. İhale öncesinde ise piyasa yapıcılarına 1.5 milyar TL net satış yapılırken piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 524 milyon TL oldu.
Böylece Hazine iki ihalede 5 milyar 582.2 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 5 milyar 500 milyon TL net ROT satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 11 milyar 82.2 milyon TL 'ye ulaştı.
Pazartesi günü ise kuponsuz tahvil ihalesi öncesinde piyasa yapıcılarına toplam 3 milyar TL rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) net satış yaptı. Kamu kuruluşlarına satış gerçekleşmedi. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 9 milyar 803 milyon TL oldu. 6 Mayıs 2020 ve itfa tarihi olan 9 Haziran 2021 olan kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde ise net 5 milyar 834 milyon TL satış yapıldı.