Hazine iki günde 20 milyar lira borçlandı

05 Mayıs 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün 4 Mayıs 2022 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği bugün valörlü ihalede net 3 milyar 309 milyon lira satış yaptı. İhale öncesinde piyasa yapıcılarına 4 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 8 milyar 101.5 milyon TL oldu.

İkinci olarak ise 29 Ocak 2025 itfa tarihli, TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği bugün valörlü ihalede net 2 milyar 272.9 milyon TL'lik satış yapıldı. İhale öncesinde ise piyasa yapıcılarına 1.5 milyar TL net satış yapılırken piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 524 milyon TL oldu.

Böylece Hazine iki ihalede 5 milyar 582.2 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 5 milyar 500 milyon TL net ROT satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 11 milyar 82.2 milyon TL 'ye ulaştı.

Pazartesi günü ise kuponsuz tahvil ihalesi öncesinde piyasa yapıcılarına toplam 3 milyar TL rekabetçi olmayan tekliflere (ROT) net satış yaptı. Kamu kuruluşlarına satış gerçekleşmedi. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 9 milyar 803 milyon TL oldu. 6 Mayıs 2020 ve itfa tarihi olan 9 Haziran 2021 olan kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde ise net 5 milyar 834 milyon TL satış yapıldı.