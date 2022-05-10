Hazine, iki ihale ile 11,2 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 6 milyar 862 milyon TL olarak gerçekleşti.



İhaleler öncesi yapılan 4 milyar 375 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 11 milyar 237 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 yıl (2.317 Gün) değişken faizli ve 10 Yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Değişken faizli ihalede 5,3 milyar liralık satış yapıldı

Değişken faizli İhalede net satış 4 milyar 922,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 5 milyar 269,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 7 milyar 384,3 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 11,70, ortalama yüzde 12,02, en yüksek yüzde 12,16 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 92.618 TL, ortalama fiyatı 93.420 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 13 Eylül 2028'de gerçekleştirilecek.

Sabit Kuponlu İhalede net satış 1,9 milyar lira

Toplam 3 milyar 541,5 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 939,6 milyon TL, satışların nominal tutarı 2 milyar 28,5 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 23,35, ortalama yüzde 23,90, en yüksek yüzde 24,10 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 22,62 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 94.955 TL, ortalama 95.617 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. İlk kez ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfası 28 Nisan 2032 günü yapılacak.