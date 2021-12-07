Hazine, iki ihale ile 3,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Yıl (1.729 gün) vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl (2.471 Gün) değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi. İki ihalede toplam satış 1 milyar 32 milyon TL olurken; 2 milyar 250 milyon TL ROT satışlarıyla birlikte toplam tutar 3 milyar 282 milyon TL'ye ulaştı.

Sabit kuponlu ihalede net satış 587 milyon TL

Toplam 1 milyar 290,0 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 587 milyon TL, satışların nominal tutarı 647 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 22,58, ortalama yüzde 22,70, en yüksek yüzde 22,78 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 21,54 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 90.527 TL, ortalama 90.719 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 8 Aralık 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 2 Eylül 2026 günü yapılacak.

Değişken faizli ihaleye 1,1 milyar TL teklif geldi

Değişken faizli İhalede net satış 445,8 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 462,0 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 1 milyar 132,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 9,79, ortalama yüzde 10,00, en yüksek yüzde 10,10 seviyesinde oluşurken, basit faiz ortalama yüzde , oldu.

Tahvilin minimum fiyatı 95.868 TL, ortalama fiyatı 96.492 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 8 Aralık 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 13 Eylül 2028'de gerçekleştirilecek.