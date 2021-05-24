Hazine, iki ihale öncesi 3,84 milyar TL'lik ROT satışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1.589 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.911 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirecek.

Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesi piyasa yapıcıları 896,0 milyon TL teklif sunarken, ROT satış 600,0 milyon TL oldu. İhalede kamuya ROT satış 1,4 milyar TL oldu. Hazine, gelen tekliflerin tamamını karşıladı.

TLREF'e endeksli ihale öncesi gelen 2 milyar 701,3 TL ROT teklifin 1,75 milyar TL kısmı karşılandı. İhalede kamuya satış gelen teklifin tamamı olan 85,0 milyon TL oldu.