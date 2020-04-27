Hazine, iki ihalede 11 milyar lira borçlandı

27 Nisan 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 5 milyar 179.9 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde piyasa yapıcılarına yapılan 5 milyar 750 milyon TL net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 10 milyar 929.9 milyon TL'ye ulaştı.

7 Ekim 2020 itfa tarihli, Kuponsuz Hazine Bonosu'nun yeniden ihraç edildiği 29 Nisan valörlü ihalede net 2 milyar 980.5 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 5 milyar 210 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 81 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; minimum fiyat 96.686 TL, ortalama fiyat 96.737TL, ortalama basit faiz yüzde 7,63, ortalama bileşik faiz yüzde 7,79 oldu.

4 Kasım 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvili'nin yeniden ihraç edildiği 29 Nisan valörlü ihalede net 2 milyar 199.4 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 495 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 2 milyar 80 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; minimum fiyat 105.356TL, ortalama fiyat 105.741 TL, dönemsel faiz yüzde 7,25 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın da bir ihale ile kira sertifikası ihracı yapacak. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihaleyle 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. Ayrıca, 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.