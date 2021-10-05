Hazine, iki ihalede 12,6 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 739,2 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 6,9 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 12 milyar 639,2 milyon TL'ye ulaştı. Hazine dün düzenlediği tahvil ihalesinde de 2 milyar 784 milyon lira borçlanmaya gitmişti. Dünkü ihalede de 2 yıl (791 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1.561 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli ve 5 yıl (1.792 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TÜFE'ye endeksli ihalede 3 milyar 46 milyon TL teklif gelirken, net satış 3 milyar 446 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 1 milyar 670 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 3,02 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde 2,97, ortalama yüzde 3,04, en yüksek yüzde 3,09 olarak belirlendi. İhalede minimum fiyat 205.923 TL, ortalama fiyat 206.341 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 6 Ekim 2021 Çarşamba günü olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 14 Ocak 2026 tarihinde yapılacak. Tahvil 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli olacak.

Sabit Kuponlu ihalede 4,9 milyar lira teklif

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 293 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 2 milyar 355 milyon TL oldu.

İhaleye 4 milyar 851 milyon TL nominal teklifin geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,84, ortalama yüzde 18,94, en yüksek yüzde 18,99 olurken, basit faiz ortalama yüzde 18,12 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 97.247 TL, ortalama 97.379 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 6 Ekim 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 2 Eylül 2026 günü yapılacak. Tahvil 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli olacak.