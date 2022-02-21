Hazine, iki ihalede 12,7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 655,3 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 7 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 12 milyar 655 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Yıl (1.652 gün) vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl (2.394 Gün) değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 3 milyar 748,5 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 7,9 milyon TL, satışların nominal tutarı 2 milyar 160,5 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 23,25, ortalama yüzde 23,49, en yüksek yüzde 23,59 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 22,26 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 92.725 TL, ortalama 92.939 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 23 Şubat 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 2 Eylül 2026 günü yapılacak.

Değişken faizli ihalede satış 3,7 milyar TL

Değişken faizli İhalede net satış 3 milyar 647,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 6 milyar 464,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 9,91, ortalama yüzde 10,29, en yüksek yüzde 10,43 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 97.624 TL, ortalama fiyatı 98.579 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 23 Şubat 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 13 Eylül 2028'de gerçekleştirilecek.