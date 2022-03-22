Hazine iki ihalede 14,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 3 milyar 991,2 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan milyar milyon TL net rot satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 14 milyar 491.2 milyon TL'ye ulaştı.

Sabit kuponluda kamuya satış

Sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 896.6 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 596 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 154 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 77.545 TL, ortalama fiyat 77.696 TL, ortalama basit faiz yüzde 25,85, ortalama bileşik faiz yüzde 27,52 oldu. Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi öncesinde kamuya 5 milyar TL, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 981 milyon TL oldu.

TÜFE endeksli ihaleye yüksek talep

TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına ise talep yine yoğun oldu. İhalede net 3 milyar 94.6 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 8 milyar 779 2milyon TL teklif gelirken, nominal satış 2 milyar 200 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 135.156 TL, ortalama fiyat 140.664 TL, ortalama basit reel faiz - yüzde 2,4, reel bileşik faiz - yüzde 2,38 oldu. TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili ihalesi öncesinde kamuya satış yapılmazken piyasa yapıcılarına 5 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 15 milyar 796.4 milyon TL oldu.