Hazine, iki ihalede 20,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 9 milyar 895,4 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 10,4 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 20 milyar 295 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (581 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 3 Yıl (1.218 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 3 milyar 237 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 143 milyon TL oldu.

İhaleye 5 milyar 515,0 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 21,01, ortalama yüzde 21,19, en yüksek yüzde 21,31 olurken, basit faiz ortalama yüzde 20,17 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 102.846 TL, ortalama 102.991 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 16 Şubat 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 20 Eylül 2023 günü yapılacak.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil ortalama faiz -yüzde 6,03

TÜFE'ye endeksli ihalede 8 milyar 466,9 milyon TL teklif gelirken, net satış 6 milyar 658,4 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 3 milyar 607 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde -6,12 olurken, reel bileşik faiz en düşük yüzde -6,56, ortalama yüzde -6,03, en yüksek yüzde -6,03 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 181.159 TL, ortalama fiyat 184.596 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek tahvilin valörü 16 Şubat 2022 Çarşamba günü olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.