Hazine, iki ihalede 3,76 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 1 milyar 765,3 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 2 milyar TL net rekabetçi olmayan tekliflerle (rot) satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 3 milyar 756,3 milyon TL 'ye ulaştı.



İlk ihale olan 2 yıl vadeli tahvili yeniden ihracı ihalesinde net 816,2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 1 milyar 314 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 808 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 100.833 TL, ortalama fiyat 101.011 TL, ortalama basit faiz yüzde 13,92, ortalama bileşik faiz yüzde 14,40 oldu. İhale öncesinde kamuya satış yapılmazken piyasa yapıcılarına 800 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 561 milyon TL oldu.



Kamuya 500 milyon liralık satış



5 yıl vadeli tahvil ihalesi yeniden ihraç edildiği ihalede net 940,1 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 1 milyar 415 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 940 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 99.68 TL, ortalama fiyat 100.013 TL, ortalama basit faiz yüzde 13,21, ortalama bileşik faiz yüzde 13,64 oldu. İhale öncesinde ise kamuya 500 milyon, piyasa yapıcılarına 700 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 61 milyon TL oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihalesi yapacak. Bakanlığın Aralık 2020-Şubat 2021 dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. Ayrıca, 10 yıl (3626 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.