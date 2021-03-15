Hazine, iki ihalede 3,9 milyar liralık satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 2 milyar 350,2 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 500 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflerle (rot) satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 3 milyar 850,2 milyon TL 'ye ulaştı.



17 Kasım 2027 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 872,9 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 1 milyar 401 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 861 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 100.239 TL, ortalama fiyat 101.385 TL, dönemsel faiz yüzde 7,09 oldu. İhale öncesinde kamuya satış yapılmazken piyasa yapıcılarına 400 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 676 milyon TL oldu.



13 Kasım 2030 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 477,3 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 994,3 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 598,3 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 92.157 TL, ortalama fiyat 92.429 TL, ortalama basit faiz yüzde 13,82, ortalama bileşik faiz yüzde 14,29 oldu. İhale öncesinde kamuya 600 milyon, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 771 milyon TL oldu.