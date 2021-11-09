Hazine, iki ihalede 4,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 2 milyar 938,8 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 1,4 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 4 milyar 338,8 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.757 Gün) vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl (1.890 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 4, milyar 266,0 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 646,7 milyon TL, satışların nominal tutarı 2 milyar 711,0 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 19,34, ortalama yüzde 19,44, en yüksek yüzde 19,50 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 18,58 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 97.475 TL, ortalama 97.629 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 10 Kasım 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 2 Eylül 2026 günü yapılacak.

TLREF'e Endeksli Tahvil ihalesinde net satış 292 milyon lira

TLREF'e endeksli ihalede net satış 292,1 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 300,0 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 1 milyar 514,0 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 5,23, ortalama faiz yüzde 5,25, en yüksek yüzde 5,28 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 97.074 TL, ortalama fiyatı 97.366 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 10 Kasım 2021 Çarşamba olurken, geri ödemesi 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacak.