Hazine, iki ihalede 4,94 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki ihalede toplam satış 1 milyar 538,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhaleler öncesi yapılan 3,4 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 4 milyar 938,3, milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay (238 Gün) vadeli kuponsuz ve 7 Yıl (2.520 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Kuponsuz ihalede satışların net satış 899,9 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 6,0 milyon TL olurken, teklif 2 milyar 681 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,49, ortalama yüzde 18,58, en yüksek yüzde 18,76 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 18,03 seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 89.368 TL, ortalama fiyatı 89.454 TL olarak gerçekleşti.

Yeniden ihraç edilen kuponsuz tahvilin valörü 20 Ekim 2021, itfa tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirlendi.

Değişken Faizli İhale..

6 Ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 638,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 662,0 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler tahvil ihalesinde 1 milyar 252,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 9,51, ortalama yüzde 9,67, en yüksek yüzde 9,82 seviyesinde oluştu. Tahvilin minimum fiyatı 95.339 TL, ortalama fiyatı 96.430 TL olarak gerçekleşti.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 20 Ekim 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 17 Eylül 2028'de yapılacak.