Hazine, iki ihalede 5.1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 3 milyar 225.1 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 1 milyar 900 milyon TL net rot satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 5 milyar 125.1 milyon TL'ye ulaştı.

Sabit kuponlu devlet tahvili tahvilinin yeniden edildiği ihalede net 1 milyar 73.2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 825 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 55 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama basit faiz yüzde 17,24, ortalama bileşik faiz yüzde 17,98 oldu. İhale öncesinde kamuya 600 milyon TL, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 801 milyon TL oldu.

Piyasa yapıcıların teklifi 1.3 milyar lira

TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 2 milyar 151.9 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 51 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 986 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; basit reel faiz yüzde 2,86, reel bileşik faiz yüzde 2,88 oldu. İhale öncesinde ise kamuya satı olmazken piyasa yapıcılarına 800 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 311 milyon TL oldu.