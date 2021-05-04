Hazine, iki ihalede 5,34 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği iki tahvil ihalesinde toplam satış 3 milyar 537,4 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 1,85 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 5 milyar 337,4 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay (406 Gün) vadeli kuponsuz ve 4 Yıl (1.505 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Kuponsuz ihalede satışların net satış 549,6 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 662,0 milyon TL olurken, teklif 2 milyar 155,1 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 18,00, ortalama yüzde 18,16, en yüksek yüzde 18,26 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 18,34 seviyesinde oluştu. İlk kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 82.938 TL, ortalama fiyatı 83.016 TL olarak gerçekleşti.

TÜFE'ye Endeksli Tahvil ihracına 4,2 milyar liralık teklif

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde gelen 4 milyar 193,0 milyon TL teklifin net 2 milyar 987,8 milyon TL kısmı karşılandı. Satışın nominal tutarı 2 milyar 755,0 milyon TL oldu. İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde 2,83, ortalama yüzde 3,00, en yüksek yüzde 3,10 oldu. Reel ortalama basit faiz yüzde 2,98 oldu

Yeniden ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 108.040 TL, ortalama fiyatı 108.451 TL olarak gerçekleşti. Tahvil 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli.