Hazine, iki ihalede 5.4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ihalelerde toplam 3 milyar 387,6 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 2 milyar TL net rot satışlarla birlikte toplam satış tutarı 5 milyar 387,6 milyon TL'ye ulaştı.

9 Kasım 2022 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 230,7 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 88.8 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 196.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

İhalede; ortalama minimum fiyat 102.669 TL, ortalama fiyat 102.839 TL, ortalama basit faiz yüzde 14,47, ortalama bileşik faiz yüzde 14,99 oldu. İhale öncesinde kamuya satış yapılmadı, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 863 milyon TL oldu.

1 Ekim 2025 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 2 milyar 156,9 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 326 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 2 milyar 95 milyon olarak gerçekleşti.

İhalede; ortalama minimum fiyat 102.676 TL, ortalama fiyat 102.954 TL, ortalama basit faiz yüzde 13,07, ortalama bileşik faiz yüzde 13,50 oldu. İhale öncesinde ise kamuya 500 milyon, piyasa yapıcılarına 1 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 501 milyon TL oldu.