Hazine, iki ihalede 5,5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 3 milyar 480,5 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 2 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 5 milyar 480,5 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.638 gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 7 yıl (2.436 Gün) vadeli değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF'e endeksli ihalede net satış 1 milyar 82,2 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 143,0 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 3 milyar 952,0 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 5,31, ortalama faiz yüzde 5,47, en yüksek yüzde 5,58 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 93.500 TL, ortalama fiyatı 94.685 TL seviyesinde oluştu.

İlk kez ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 12 Ocak 2022 Çarşamba olurken, itfa tarihi 8 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Tahvilin ilk kupon oranı yüzde 5,00 olacak.

Tahvilin kupon tarihleri şu şekilde belirlendi:



1. Kupon 13.04.2022

2. Kupon 13.07.2022

3. Kupon 12.10.2022

4. Kupon 11.01.2023

5. Kupon 12.04.2023

6. Kupon 12.07.2023

7. Kupon 11.10.2023

8. Kupon 10.01.2024

9. Kupon 10.04.2024

10. Kupon 10.07.2024

11. Kupon 09.10.2024

12. Kupon 08.01.2025

13. Kupon 09.04.2025

14. Kupon 09.07.2025

15. Kupon 08.10.2025

16. Kupon 07.01.2026

17. Kupon 08.04.2026

18. Kupon 08.07.2026

Değişken Faizli İhale 2,4 milyarlık net satış

6 Ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 398,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 2 milyar 484 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşlemciler tahvil ihalesinde 5 milyar 299,0 milyon TL nominal teklif sundu.

İhalede dönemsel faiz en düşük yüzde 9,82, ortalama yüzde 10,26, en yüksek yüzde 10,42 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 95.500 TL, ortalama fiyatı 96.549 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 12 Ocak 2022 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin itfası 13 Eylül 2028'de yapılacak.