Hazine, iki ihalede 5,5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay (385 Gün) vadeli kuponsuz ve 10 Yıl (3.605 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Kuponsuz ihalede net satış 289,5 milyon TL, satışların nominal tutarı 335 milyon TL oldu. İhalede nominal teklif 990 milyon TL olarak geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 14,60, ortalama yüzde 14,79, en yüksek yüzde 14,89 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 14,85 seviyesinde oluştu. İlk kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 86.347 TL, ortalama fiyatı 86.425 TL olarak gerçekleşti. Tahvilin valörü 21 Eylül 2022 Çarşamba, itfası 11 Ekim 2023 olarak belirlendi.

TÜFE'ye endeksli tahvilde faiz yüzde -1,60

TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 94,6 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 898 milyon TL oldu. İhaleye 8 milyar 633 milyon TL nominal teklif geldi. İhalede reel bileşik faiz en düşük yüzde -2,00, ortalama yüzde -1,60, en yüksek yüzde -1,34 olurken, reel basit faiz ortalama yüzde -1,60 seviyesinde geldi. Tahvilin en düşük fiyatı 118.767 TL, en yüksek fiyatı 121.895 TL seviyesinde oluştu. Tahvilin valörü 21 Eylül 2022 Çarşamba olurken, itfası 4 Ağustos 2032 tarihinde gerçekleşecek.