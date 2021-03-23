Hazine, iki ihalede 6,1 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 3 milyar 67,3 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 3,0 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 6 milyar 67,3 milyon TL'ye ulaştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1.757 Gün) vadeli TLREF'e endeksli ve 5 Yıl(1.757 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.



TLREF'e endeksli ihalede net satış 1 milyar 531,1 milyon TL oldu. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 522,0 milyon TL olurken teklif tutarı 2 milyar 357,0 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 4,36, ortalama yüzde 4,43, en yüksek yüzde 4,47 olarak belirlendi.



TÜFE'ye endeksli ihalede ise net satış 1 milyar 536,2 milyon TL oldu. Satışların nominal tutarı 806,0 milyon TL olduğu ihalede teklif tutarı 1 milyar 842,0 milyar TL olarak gerçekleşti. İhalede reel basit faiz oranı ortalama yüzde 2,76 olarak gerçekleşti. Reel bileşik faiz en düşük yüzde 2,50, ortalama yüzde 2,78, en yüksek yüzde 3,00 olarak belirlendi.