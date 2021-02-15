Hazine iki ihalede 6.7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ihalelerde toplam 4 milyar 307,8 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 2 milyar 400 milyon TL net rot satışlarla birlikte toplam satış tutarı 6 milyar 707,8 milyon TL 'ye ulaştı.

17 Kasım 2027 itfa tarihli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği 17 Şubat 2021 valörlü ihalede net 820,1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 1 milyar 348 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 811 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 100.528 TL, ortalama fiyat 101.125 TL, dönemsel faiz yüzde 7,00 oldu. İhale öncesinde kamuya satış yapılmazken piyasa yapıcılarına 800 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 352 milyon TL oldu.

Satışın iki katı teklif geldi

13 Kasım 2030 itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 3 milyar 387,7 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 6 milyar 191,7 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 579,2 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 97.240 TL, ortalama fiyat 97.443 TL, ortalama basit faiz yüzde 12,54, ortalama bileşik faiz yüzde 13,04 oldu. İhale öncesinde kamuya 500 milyon, piyasa yapıcılarına 1 milyar 100 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 881,3 milyon TL oldu.