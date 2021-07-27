Hazine, iki ihalede 6,85 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 751,5 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 2 milyar 100 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 6 milyar 851 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Ay (322 Gün) vadeli Hazine Bonosu ve 5 yıl (1.848 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Toplam 2 milyar 14,0 milyon TL teklifin geldiği bono ihalesinde ihalesinde net satış 757,7 milyon TL, satışların nominal tutarı 884 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 19,05 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama yüzde 18,85 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 85.610 TL, ortalama 85.708 TL fiyat oluştu.

Bono ihalesinde satılan kağıtlar 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen bonoların geri ödemesi 15 Haziran 2022 günü yapılacak.

TLREF'e Endeksli Tahvilde net satış yaklaşık 4 milyar TL

TLREF'e endeksli ihalede net satış 3 milyar 993,8 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 3 milyar 987,0 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 5 milyar 777,0 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz ortalama faiz yüzde 5,05 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 99.877 TL, ortalama fiyatı 100.171 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 28

Temmuz 2021 Çarşamba olurken, geri ödemesi 19 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.