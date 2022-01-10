Hazine, iki ihalede 6,95 milyar TL satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 2 milyar 454,1 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 4,5 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 6 milyar 954,1 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay (378 Gün) vadeli kuponsuz ve 5 Yıl (1.694 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi. Kuponsuz ihalede net satış 1 milyar 420,1 milyon TL, satışların nominal tutarı 1 mliyar 772,0 milyon TL oldu. İhalede teklif 3 milyar 244,0 milyon TL olarak geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 21,99, ortalama yüzde 23,76, en yüksek yüzde 24,22 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 23,86 seviyesinde oluştu. İlk kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 79.832 TL, ortalama fiyatı 80.142 TL olarak gerçekleşti.

Sabit Kuponlu Tahvil

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 34,0 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 222,0 milyon TL oldu. İhaleye 2 milyar 368,0 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 25,37, ortalama yüzde 26,34, en yüksek yüzde 26,45 olurken, basit faiz ortalama yüzde 24,80 seviyesinde geldi. Tahvilin en düşük fiyatı 84.394 TL, en yüksek fiyatı 84.614 TL seviyesinde oluştu.

Sabit suponlu tahvil 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli olacak.