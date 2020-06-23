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Hazine, iki ihalede 7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 6,95 milyar lira borçlandı.

Hazine, iki ihalede 7 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil  ihalesinde toplam satış 3 milyar 202 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 3,75 milyar TL ROT satışla birlikte  toplam satış 6 milyar 952 milyon TL'ye ulaştı.

İlk ihalede Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (938 Gün) vadeli sabit  kuponlu ve 5 Yıl (1.820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı  gerçekleştirdi. Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 540 milyon TL faiz oranı ise yüzde 9,7 oldu. Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 24 Haziran 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden kez ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 18 Ocak 2023 günü yapılacak.

TÜFE'ye endeksli ihalede ise net satış 1 milyar 661 milyon TL ortalama bileşik faiz ise yüzde 1,58 olarak gerçekleşti. İlk kez ihraç edilecek tahvilin valörü 24 Haziran 2020 Çarşamba olarak belirlendi. Tahvilin geri ödemesi 18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

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