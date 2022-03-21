Hazine, iki ihalede 7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 2 milyar 297.2 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 4 milyar 600 milyon TL net ROT satışlarla birlikte toplam satış tutarı 6 milyar 897.2 milyon TL'ye ulaştı.



TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği 23 Mart valörlü ihalede net 899.1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 571 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 929 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 96.138 TL, ortalama fiyat 96.783 TL, dönemsel faiz yüzde 5,65 oldu. TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış yapılmadı, piyasa yapıcılarına 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 870 milyon TL oldu.



Değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği 23 Mart valörlü ihalede net 1 milyar 398.1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 475 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 530 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 90.75 TL, ortalama fiyat 91.377 TL, dönemsel faiz yüzde 11,9 oldu. Değişken faizli tahvil ihalesi öncesinde kamuya 2 milyar 600 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar 500 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 610.2 milyon TL oldu.