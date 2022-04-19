Hazine iki ihalede 7.4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 2 milyar 905.1 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 4 milyar 450 milyon TL net rot satışlarla birlikte toplam satış tutarı 7 milyar 355,1 milyon TL'ye ulaştı.

2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk kez ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 82,1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 508 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 88 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 99.25 TL, ortalama fiyat 99.459 TL, ortalama basit faiz yüzde 21,25, ortalama bileşik faiz yüzde 22,37 oldu. İhale öncesinde kamuya 1 milyar 900 milyon TL, piyasa yapıcılarına 650 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 69.5 milyon TL oldu.

4 yıl vadeli, 6 ayda bir % 8,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 823 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 403 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 2 milyar 137 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 85.031 TL, ortalama fiyat 85.305 TL, ortalama basit faiz yüzde 23,11, ortalama bileşik faiz yüzde 24,44 oldu. İhale öncesinde kamuya 1 milyar 50 milyon TL, piyasa yapıcılarına 850 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 326 milyon TL oldu.