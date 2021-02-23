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Hazine, iki ihalede 7,43 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde ROT dahil toplam satış 7 milyar 427 milyon liralık satış yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 5 milyar 427,3 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 2 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 7 milyar 427,3 milyon TL'ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 ay (413 Gün) vadeli kuponsuz ve 6 Yıl (2.324 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirdi.