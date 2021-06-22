Hazine, iki ihalede 8 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 4 milyar 860,7 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 3 milyar 125 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflerle (rot) satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 7 milyar 985.7 milyon TL 'ye ulaştı.



Sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 1 milyar 550,2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 2 milyar 384.5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 1 milyar 588 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 97.472 TL, ortalama fiyat 97.617 TL, ortalama basit faiz yüzde 17,87, ortalama bileşik faiz yüzde 18,66 oldu. İhale öncesinde kamuya 275 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar 100 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 96 milyon TL oldu.



TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 3 milyar 310.5 milyon TL'lik satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 5 milyar 743.5 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 353 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat TL 98.474 , ortalama fiyat 98.733TL, dönemsel faiz yüzde 5,01 oldu. Tahvil ihalesi öncesinde ise kamuya satış olmadı. Piyasa yapıcılarına 1 milyar 750 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 2 milyar 536 milyon TL oldu.