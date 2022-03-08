Hazine, iki ihalede 8,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen 11 ay (322 Gün) vadeli bono ve 2 Yıl (560 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı ihalelerinde toplam satış 3 milyar 626,1 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 4,7 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 8 milyar 326,1 milyon TL'ye ulaştı.

Bono ihalesinde 5,3 milyar TL teklif geldi

Bono ihalesinde net satış 2 milyar 36,8 milyon TL, satışların nominal tutarı 2 milyar 436 milyon TL oldu. İhalede teklif 5 milyar 277 milyon TL olarak geldi. İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 22,15, ortalama yüzde 22,43, en yüksek yüzde 22,71 oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 22,16 seviyesinde oluştu.

Yeniden kez ihraç edilen tahvilin en düşük fiyatı 83.439 TL, ortalama fiyatı 83.611 TL olarak gerçekleşti. Bononun valörü 9 Mart 2022 olarak belirlenirken, geri ödemesi 25 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sabit kuponlu tahvilde 1,6 milyar TL'lik net satış

Sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 589,3 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 1 milyar 595,0 milyon TL oldu.

İhaleye 2 milyar 792,5 milyon TL nominal teklifin geldi.

İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 25,20, ortalama yüzde 25,36, en yüksek yüzde 25,51 olurken, basit faiz ortalama yüzde 23,93 seviyesinde geldi.

Tahvilin en düşük fiyatı 99.492 TL, ortalama fiyatı 99.642 TL seviyesinde oluştu.

Tahvilde valör tarihi 9 Mart 2022, itfa tarihi 20 Eylül 2023 olacak.